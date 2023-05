CECCHETTI (LEGA): “OGGI E DOMANI GAZEBO LEGA NELLE PIAZZE LOMBARDE PER RACCOLTA FIRME CONTRO UTERO IN AFFITTO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 MAGGIO 2023. – “Siamo di nuovo in piazza come Lega, anche questo fine settimana, con centinaia di banchetti e gazebo nelle piazze di tutta la Lombardia per promuovere la raccolta firme per dire ‘no’ all’utero in affitto, per fermare una pratica che sfrutta e mercifica il corpo della donna e tratta i bimbi come merce di scambio.

Per questo oggi e domani saremo presenti con i nostri gazebo con i nostri militanti e sostenitori, ma anche per fornire materiale informativo sul pacchetto di misure varato dal Governo per aumentare i soldi in busta paga ai lavoratori e per aiutare gli imprenditori.

Non solo, a tutti i nostri gazebo o banchetti sarà anche possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2023 per la Lega Salvini Premier.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Fabrizio Cecchetti

Coordinatore Lega Lombarda per Salvini Premier

Deputato Segretario della Camera nella XIX Legislatura