Il Ministro Dott. Andrea Abodi all’Arena di Milano

lancia il messaggio della cultura e dei valori dello sport

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2023. Il Ministro per lo Sport e i Giovani Dott. Andrea Abodi, “Tedoforo” d’eccezione, ha acceso il Tripode concludendo – in un’Arena Brera gremita di pubblico – i festeggiamenti per la 60a edizione “TROFEI DI MILANO 2023 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, Campionati interscolastici sportivi e attività formative per Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado (ossia la “ GenerAZIONE 2026 ”) aperti con il messaggio del Santo Padre Francesco.

I TROFEI DI MILANO 2023 – in collaborazione la Fondazione Milano Cortina 2026 -hanno registrato la partecipazione di 41.965 studenti di 98 Scuole: 31.835 di 59 Scuole di Milano a cui si sono aggiunte 29 del Veneto con 10.130 giovani stabilendo – in 60 anni – il record di oltre tre milioni e mezzo di studenti di cui, nel 2023, il 52% di ragazze.

La corsa di 1.000 bambini delle Scuole Primarie e il lancio di 1.000 palloncini hanno lanciato il messaggio: “mancano 1.000 giorni all’inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026”. Alla “tre giorni” di Sport nella Scuola hanno partecipato 10.110 ragazzi.

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Prof. Franco Ascani, Presidente FICTS, unico italiano Membro della Commission for Culture and Olympic Heritage CIO ha consegnato il “Distintivo d’oro” dei primi “Giochi della Gioventù 1978” al Ministro Abodi che ha concluso il suo saluto al pubblico e ai ragazzi affermando: “I Trofei di Milano hanno una tradizione lunghissima e meritano di essere apprezzati, valorizzati e sostenuti”.

Tra le 59 Scuole partecipanti in evidenza, per la Classifica Generale: IC Borsi (Mi), Maria Ausiliatrice (San Donato Milanese), Maria Mazzarello (Cinisello Balsamo), Regina Carmeli (Mi), Maria Consolatrice (Mi), Ada Negri (Magnago) e Leopardi (Mi).

La rappresentanza dei 10.130 giovani delle 30 Scuole di Treviso e Belluno era così suddivise: IC Vittorio Veneto “Cosmo”, IC Gaiarine, Montebelluna 2, IC Riese, IC Resana, IC Vedelago di Treviso e IC Feltre,

IC Pedavena, IC Mel/Lentiai di Belluno

La Fiaccola “Olimpica” è passata dalle mani di: Mario Pozza, Presidente Assocamerestero e Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti, Domenico De Maio e Iacopo Mazzetti per la Fondazione Milano Cortina 2026, Lara Magoni Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Riva Assessore allo Sport Comune di Milano, Claudia Giordani V. Presidente CONI Nazionale, Marco Riva Presidente CONI Regione Lombardia, Gianni Mauri Presidente Fidal Lombardia.

La premiazione dei “TROFEI DI MILANO” avrà luogo l’8 novembre nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2023”, Festival Internazionale del Cinema e della Tv Sportiva.

V.A.