(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2023- Ieri sera, venerdì 12 maggio, in viale Regina Giovanna, in centro a Milano, Massimo Boldi, 77 anni, è rimasto bloccato con le ruote nel fango tra le rotaie della linea 5 a causa delle piogge abbondanti, come previste da diverse allerte meteo. L’attore è stato aiutato da alcuni passato, che hanno liberato le rotaie dei tram.

Redazione