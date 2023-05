TRENORD: TUTTO ESAURITO SULLE QUATTRO CORSE DEL TRENO STORICO PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI TESTORI

Milano, 13 maggio 2023 – Tutto esaurito per il “Treno Testori”, l’evento proposto da Trenord in collaborazione con Casa Testori per celebrare il Centenario della nascita di Giovanni Testori, lo “scrittore pendolare”.

Quasi 500 passeggeri hanno viaggiato sul convoglio storico restaurato – composto da tre carrozze AZ degli anni 1924/25, dal locomotore E 600-03, risalente al 1928, e dal locomotore E610-04, risalente al 1949 – che per l’occasione Trenord ha riportato sui binari per quattro corse fra Novate Milanese e Milano Cadorna, tratta che ogni giorno Testori percorreva in treno.

A bordo, i viaggiatori hanno assistito alla rappresentazione di scene dal “Fabbricone”, romanzo testoriano ambientato in un palazzo simile a quelli che si affacciano sulla ferrovia, nella zona della Bovisa.

Hanno partecipato al viaggio Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Daniela Maldini, Sindaco del Comune di Novate Milanese, Marco Piuri, Direttore generale del Gruppo FNM e Amministratore delegato di Trenord, Giorgio Spadi, Direttore operativo di Trenord, Davide Dall’Ombra, Direttore di Casa Testori, Giuseppe Frangi, Presidente dell’Associazione Giovanni Testori, e Andrea Chiodi, regista dei testi recitati a bordo.

Numerosi sono stati anche gli appassionati e curiosi che hanno atteso nelle stazioni fra Novate e Milano il passaggio del treno.

Le iniziative di Trenord per il centenario di Giovanni Testori proseguiranno nei weekend del mese di giugno, con letture di opere dell’autore a bordo di corse su alcune linee.