Cesano Boscone. Incidente lungo la Nuova Vigevanese, un ferito

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 maggio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, è avvenuto un incidente all’altezza dell’incrocio della Metro, in via Benedetto Croce, dove un veicolo si è ribaltato. Tre le persone coinvolte, una della quali, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Poco dopo al Parco Pertini, alle ore 15.44, un bambino di 12 anni è caduta dalla bicicletta ed è stato trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi.

V. A.