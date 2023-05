Bambinisenzasbarre. Lo Spazio Giallo va in città: a Milano il 22 maggio, a Napoli il 25 maggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2023 – Sono oltre 100mila i bambini che ogni anno in Italia entrano in carcere per incontrare la mamma o il papà detenuto (2,2 milioni in Europa). Lo Spazio Giallo li accoglie ogni giorno.

Sono bambini come tutti gli altri, che devono poter mantenere il legame affettivo con i propri genitori, fondamentale nel loro percorso di crescita. Eppure sono vittime di emarginazione sociale a scuola, nel quartiere dove vivono, nel gruppo sociale di appartenenza, perché associati alle colpe dei genitori. Bambinisenzasbarre da 20 anni difende il diritto dei bambini “di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori” nel “preminente interesse del bambino” anche durante la detenzione, come sancito dalle Convenzioni internazionali e da quelle sull’infanzia e l’adolescenza (Onu1989; Italia 2003; UE 2007) e dalla Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, primo documento al mondo a tutelare questo specifico gruppo di bambini, siglata il 21 marzo 2014 e sempre rinnovata dal Ministro della Giustizia, dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dalla Presidente di Bambinisenzasbarre. A rafforzare l’impatto della Carta italiana si è altresì imposta la Raccomandazione CM/Rec (2018)5 (aprile 2018) del Consiglio d’Europa dei 47 stati membri, che l’ha assunta come modello.

La “Carta dei Diritti dei Figli di genitori detenuti” viene spiegata negli istituti comprensivi di Milano, per essere interpretata dagli studenti, con disegni e altri materiali multimediali, creati durante le sessioni laboratoriali, organizzate e condotte dalle operatrici specializzate di Bambinisenzasbarre

Le conferenze di Milano e Napoli sono l’occasione per

uscire dal carcere, dove Bambinisenzasbarre e la sua rete nazionale di partner svolgono il loro lavoro da 20 anni, storicamente a Milano, oggi in 11 regioni e 23 Istituti penitenziari del territorio italiano dislocati da Nord a Sud;

sensibilizzare la società civile su un tema di consapevolezza e inclusione – i genitori detenuti e i loro figli – che impatta su un’ampia parte d’infanzia, ma che è ancora considerato un tabù;

testimoniare l’intervento inedito nelle scuole, avviato nell’ambito del Progetto Nazionale in corso “Il carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie-Applicazione della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti” che vede partner istituzionali il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e che consente di affrontare per la prima volta questo tema a scuola, luogo d’elezione per i bambini, da un punto di vista culturale e formativo;

presentare i materiali creati a scuola dagli studenti, a cui le operatrici di Bambinisenzasbarre, con il supporto degli insegnanti, hanno raccontato la realtà dei figli di genitori detenuti e dello “Spazio giallo”, luogo speciale per i bambini che entrano in carcere per il colloquio con le loro mamme e i loro papà. Sono video, audio, disegni, lettere, manifesti, composizioni fotografiche e multimediali che offrono un articolato spettro delle reazioni di ragazzi/e che si identificano nel vissuto dei loro coetanei travolti dall’esperienza, anche duratura, di un genitore in stato di detenzione. È una reazione partecipata, coinvolgente che si dimostra potentemente educativa e di consapevolezza, e che si estende anche al proprio vissuto quotidiano;

avviare, dunque, un racconto/incontro tra infanzie, quella toccata direttamente dal tema della

carcerazione di un genitore e quella che non vive questa esperienza, ma ne viene sensibilizzata.

Il mio “Spazio Giallo”, disegno creato nel laboratorio di classe di Bambinisenzasbarre, per il progetto la “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti” interpretata dai ragazzi delle scuole di Napoli

Le conferenze aprono e danno il via alla Campagna di sensibilizzazione europea del mese di giugno Non un mio crimine ma una mia condanna del network COPE (Children Of Prisoners Europe) di cui Bambinisenzasbarre è il rappresentante italiano e membro del Board.

Milano – Programma 22 maggio

Ore 10.30-12.30 Conferenza presso Sala del Grechetto – Biblioteca comunale Sormani di Milano

Ingresso da Via della Guastalla 2A

Sono stati invitati il Vicesindaco e Assessore all’Istruzione di Milano, il Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della regione Lombardia, i Direttori degli Istituti Penitenziari di Milano, il Presidente di Con I Bambini impresa sociale che sostiene il Progetto Nazionale sopracitato, il Sistema Bibliotecario del comune di Milano

Ore 12.30-13.30 inaugurazione della Mostra presso Spazio Young – Biblioteca comunale Sormani di Milano Una delegazione di studenti inaugurerà la mostra dei materiali realizzati nelle scuole e negli Spazi Gialli degli istituti penitenziari, aperta al pubblico per tutto il mese di giugno con laboratori per i ragazzi.

L’evento è inserito all’interno della Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dal Garante dei diritti per l’infanzia di Milano che sarà presente alla conferenza.



Napoli – Programma 25 maggio

Ore 9.30-13.30 San Domenico Maggiore

Sono stati invitati il Presidente della Commissione Politiche Sociali del comune di Napoli, il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della regione Campania, i Garanti regionali dell’Infanzia e dei Detenuti, il Presidente di Con I Bambini impresa sociale che sostiene il Progetto Nazionale sopracitato.

Ore 9.30-10 Accoglienza

10-11.30 Conferenza

Ore 11.30-13-30 Presentazione dei lavori svolti nelle scuole