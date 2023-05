MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA E MARCHE, MAGGIORI CRITICITÀ TRA RIMINI, ANCONA E PESARO URBINO. INVIATI VIGILI DEL FUOCO IN RINFORZO A RICCIONE E SENIGALLIA

(mi-lorenteggio.com) Rimini, 16 maggio 2023 – Squadre dei Vigili del fuoco impegnate da stanotte a Rimini per far fronte ai danni causati dalle forti piogge. Tra le zone di Cattolica e Riccione, maggiormente colpite dalle precipitazioni, sono stati svolti oltre 40 interventi per allagamenti di scantinati e sottopassi, taglio piante pericolanti e soccorsi ad automobilisti in panne. Soccorso un operaio bloccato in un’azienda allagata a Riccione, in zona Circonvallazione.

Disposto l’invio di squadre in rinforzo dai vicini comandi di Ferrara, Bologna e Forlì Cesena. Nella provincia di Bologna le squadre hanno evacuato a Monterenzio 10 persone bloccate in casa da una colata di fango che ha interessato un’area vicina a un complesso di abitazioni.

Dal mattino vigili del fuoco al lavoro tra Ancona e Pesaro Urbino: 80 gli interventi per allagamenti, alberi caduti, smottamenti, soccorso autisti e persone in difficoltà in casa. Monitorato il livello del fiume Misa a Senigallia, dove stanno giungendo rinforzi dalla Toscana.

Redazione