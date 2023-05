BRIANZABIBLIOTECHE. “WE SHARE BOOKS”: 19 MAGGIO LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 maggio 2023 – Anche quest’anno BRIANZABIBLIOTECHE ha promosso “We Share Books”, il concorso dedicato ai giovani lettori, finalizzato alla promozione della lettura attraverso la realizzazione di “booktrailer” a partire da una selezione di libri proposti dal Gruppo Ragazzi di BRIANZABIBLIOTECHE.

120 booktrailers

Il concorso, rivolto agli studenti delle classi 2ª e 3ª della Scuola Secondaria di 1° grado dei Comuni aderenti a BRIANZABIBLIOTECHE, ha consentito ai ragazzi di avvicinarsi alla lettura in modo creativo, innovativo e non convenzionale: hanno progettato e realizzato, infatti, filmati originali in cui immagini, musica e parole video-raccontano un romanzo utilizzando un linguaggio emozionale.

Tutti i booktrailer in concorso sono stati valutati da una commissione composta dai bibliotecari del Gruppo Ragazzi di BRIANZABIBLIOTECHE.

La premiazione

Al concorso, quest’anno, hanno partecipato i ragazzi degli istituti scolastici dei Comuni di Biassono, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Monza, Seregno, Varedo e Vedano al Lambro.

I ragazzi hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa e i video in concorso sono oltre 120, in aumento del 16% rispetto a quelli della scorsa edizione.

Venerdì 19 maggio alle ore 21 presso la Sala Chaplin del Binario 7 in via Filippo Turati 8 a Monza si terrà la serata di premiazione, alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto e dell’Assessore alla Biblioteche Viviana Guidetti, Presidente di BRIANZABIBLIOTECHE.