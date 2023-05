GEMELLAGGIO tra il Comune di Assago, Strelice (CZ) e Nozay (FR)

Quest’anno ad Assago dal 19 a 22 maggio, riprende l’incontro del gemellaggio tra il Comune di Assago, Strelice (Repubblica Ceca) e Nozay (Francia) sancito nel 2006.

(mi-lorenteggio.com) Assago, 17 maggio 2023. In questa occasione il Comune ospiterà le due delegazioni di Strelice e Nozay composte da studenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni e dai quattro accompagnatori tra i quali i rappresentanti istituzionali. Per questa occasione sono previste iniziative per favorire scambi culturali e sociali.

I ragazzi e gli adulti saranno ospitati presso le famiglie dei ragazzi che fanno parte del Gemellaggio e che a loro volta erano stati ospitati nelle due cittadine di Nozay e Strelice negli anni passati.

“Il Gemellaggio rappresenta l’unione ufficiale tra Comuni europei e ha lo scopo di sancire una collaborazione e cooperazione in ambito politico, sociale, culturale ed educativo, attraverso rapporti duraturi nel tempo – spiega l’Assessore

alle Manifestazioni, Cultura e Biblioteca Donatella Santagostino che segue il gemellaggio dal 2014 – Questa esperienza rappresenta un’occasione unica di interscambio di esperienza di vita quotidiana, di tradizioni e cultura tra Nazioni Europee. Sarà anche il modo migliore per far conoscere le realtà della nostra bella Assago come la scuola di musica e la nostra biblioteca recentemente ampliata. A questo proposito colgo l’occasione per confermare l’imminente riqualificazione del giardino adiacente la biblioteca”.

“È con grande gioia ed entusiasmo che quest’anno ci stiamo preparando ad accogliere, dopo diversi anni di assenza da Assago, la rappresentanza dei Paesi gemellati – sottolinea soddisfatta il Sindaco Lara Carano – Sarà un vero

piacere ospitarli e condividere con loro la quotidianità nel nostro Comune. Siamo certi che sarà una interessante esperienza di interazione culturale e sociale che sicuramente ci arricchirà interiormente”.

