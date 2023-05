IL TOUR DELL’AUTOSTIMA DI DOVE FA TAPPA A MILANO

Il capoluogo lombardo al centro del progetto dedicato ai giovani e alle scuole in collaborazione con la Dottoressa Stefania Andreoli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2023 – Il “Tour dell’Autostima” nelle scuole organizzato da Dove insieme alla dottoressa Stefania Andreoli continua il suo viaggio per l’Italia e fa tappa a Milano. Il brand di Unilever, infatti, ha recentemente annunciato la nuova attività volta a promuovere Dove Progetto Autostima, in collaborazione con la dottoressa Andreoli, una delle massime esperte italiane in materia di psicoterapia dell’età evolutiva, che fornirà vere e proprie lezioni di autostima agli studenti e sessioni di formazione agli insegnanti.

Come nelle altre tappe, anche a Milano avverranno la formazione degli insegnanti e il meet & greet del pubblico (su invito) con la dottoressa Andreoli in data 19 maggio presso la sala Agorà del Museo della Triennale. Martedì 30 maggio sarà invece protagonista la Scuola Primaria Achille Ricci in via Sbarbaro 11, per vere e proprie lezioni di autostima agli studenti.

Quello dell’autostima è un tema di grande attualità che sempre più spesso coinvolge le nuove generazioni, alle prese con disorientamento, mancanza di sicurezza e accettazione personale. Disagio su cui spesso incombe l’impatto negativo dei Social media sulla percezione di sé.

Una nuova ricerca del Dove Progetto Autostima rivela, infatti, che:

oltre 8 ragazzi su 10 sono esposti a consigli di bellezza tossici sui social media, nonostante i genitori non lo realizzino

di conseguenza, questi contenuti dannosi influiscono sul malessere di 7 ragazzi su 10

più del 50% dei ragazzi afferma che l’esperienza di fruizione sui social media li fa sentire ansiosi nel confronto con i loro coetanei

5 ragazzi su 10 d’età compresa tra i 10 e i 17 anni sui social media sono esposti a contenuti che incoraggiano la perdita di peso/la trasformazione corporea

“Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova e ambiziosa attività legata al Progetto Autostima” commenta Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Unilever Italia. “Per Dove è importante fornire alle generazioni di domani una nuova definizione di Bellezza – che non deve essere un ideale irraggiungibile e distorto, ma un concetto inclusivo, amichevole e libero da ideali stereotipati – e allo stesso tempo fornire strumenti che educhino i giovani ad apprezzarsi e sviluppare una sana autostima e amore verso di sé”.

“Sono fierissima delle attività Dove Progetto Autostima 2023: mi rende orgogliosa lavorare sul campo, con i docenti, i genitori e i ragazzi stessi, perché significa che facciamo sul serio” commenta Stefania Andreoli. “Grazie al tour porteremo in concreto alle persone e nelle scuole il Kit del Progetto Autostima appositamente pensato come strumento formativo e educativo, allo scopo di raggiungere i risultati attesi: un numero sempre più significativo di bambini e ragazzi guidati da adulti competenti in materia di autostima che partecipino alla volontà di crescere generazioni a proprio agio con la percezione di sé, al netto dello sguardo altrui – sempre più spesso giudicante.”

In Italia, per dar voce a questa mission, il tour ha già toccato le città di Roma e Napoli e giunge ora alla tappa finale, quella di Milano. Un impegno concreto, dimostrato anche dai kit educativi e strumenti a supporto della didattica, appositamente realizzati dalla Dottoressa Andreoli e distribuiti a insegnanti e giovani, ma anche dalle sessioni di dialogo, per costruire l’autostima del domani.

Oltre al tour, Dove Progetto Autostima quest’anno si sviluppa sul territorio coinvolgendo oltre 4mila docenti e 15mila classi per un totale di circa 300mila studenti.

Nuova ricerca Dove

Sondaggio online, globale e multidisciplinare, condotto da Edelman DXI in Germania, Italia, Portogallo e Francia a marzo 2023 con un panel di 2.736 ragazze e ragazzi dai 10 ai 17 anni, 2.036 genitori e 207 specialisti della salute mentale dei giovani (dimensione totale del campione 4.979 intervistati).

A proposito di Dove

Dove nasce nel 1957 negli Stati Uniti con il lancio del Beauty Bar, l’iconico prodotto con la miscela brevettata di detergenti delicati e ¼ di crema idratante. Dove trova nella cura la sua origine: i fatti, non le promesse, hanno fatto crescere Dove, che dal Beauty Bar è arrivato ad essere uno dei beauty brand più amati del mondo.

Le donne ‘reali’ sono sempre state la nostra prima ispirazione, e fin dall’inizio Dove si è impegnato concretamente nel dedicare cura davvero a tutti, proponendo rappresentazioni di bellezza autentica nella pubblicità, in tutte le comunicazioni e le campagne. Dove crede che la bellezza sia per tutti e la sua missione è garantire un’esperienza positiva con la bellezza, che deve essere universalmente accessibile a tutti.

Da 65 anni, Dove si impegna ad ampliare la definizione di bellezza. Questo include il ‘Dove Real Beauty Pledge’, e l’impegno a: