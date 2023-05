(Mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2023 – Stamane, alle ore 7.35, in via Legioni Romane, tra Primaticcio e Bande Nere, una ragazza di 17 anni e stata investita da un suv. Soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza e di un’automedica, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che per permettere le operazioni di soccorso ei rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso, causando disagi al traffico.

V. A.