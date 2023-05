MONZA. CONTRIBUTI PER L’AFFITTO: ESAURITE IN MENO DI 24 ORE LE RISORSE DISPONIBILI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 maggio 2023 – Sono state esaurite in poche ore le risorse per ottenere il contributo a disposizione per il pagamento degli affitti sul libero mercato, dedicato alle fasce della popolazione più fragili.

La misura di sostegno alle famiglie – voluta da Regione Lombardia e veicolata attraverso gli Ambiti Territoriali – prevedeva uno stanziamento complessivo di circa 268.592,95 mila euro per la città di Monza, considerando che altri 300 mila euro erano stati già impiegati negli scorsi mesi per soddisfare la lista d’attesa della graduatoria precedente.

Alle risorse regionali il Comune ha aggiunto ulteriori 35.000 euro – pari a circa il 10% dello stanziamento regionale – per riuscire a soddisfare un maggior numero di domande, più di 100 nuclei familiari, considerando che il contributo massimo erogabile era di 2.800 euro, fino a 10 mensilità.

A partire da ieri, lunedì 15 maggio, il Comune ha aperto la possibilità di presentare la domanda online su servizionline.comune.monza.it e dopo poco tempo le risorse a disposizione risultavano in esaurimento.

Per questo, come anticipato nel bando, dopo 24 ore si è dovuto chiudere il portale, che nel frattempo aveva già registrato ben 550 domande.

A fronte di ciò si rileva che le richieste dei cittadini della città sono superiori alle risorse messe a disposizione da Regione, come peraltro risulta anche negli altri Comuni appartenenti all’Ambito.

“Il Comune conferma il proprio impegno a farsi portavoce, insieme ad altri Sindaci, presso la Regione di questo bisogno – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – che ogni anno risulta essere in aumento”.