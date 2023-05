ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA. PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI MILANO INVIA 500 BRANDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2023 – Questa notte un convoglio della Protezione Civile del Comune di Milano è partito per Ravenna con un carico di 500 brande, destinate alle persone evacuate dalle loro case a causa delle alluvioni degli scorsi giorni in Emilia Romagna.



Le brandine, caricate su un furgone e un mezzo 4×4, sono state inviate nelle aree alluvionate nell’ambito del sostegno fornito dal sistema della Protezione civile di Regione Lombardia per l’emergenza.



“Siamo pronti a fornire tutti gli aiuti che verranno richiesti – dichiara Marco Granelli assessore alla Protezione civile – . In questo momento così difficile per l’Emilia Romagna siamo vicini alle popolazioni e ai Comuni vittime dell’alluvione”.

V.A.