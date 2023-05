Assoedilizia: “Puntare sulle locazioni per finanziare l’edilizia residenziale pubblica”

Colombo Clerici: il concetto di casa di proprietà è vecchio A Milano, dal ’71 a oggi, dimezzate le abitazioni in affitto

di Giorgio Valleris

Milano, 18 maggio 2023 – Rilanciare l’edilizia residenziale pubblica. Il presidente di Assoedilizia, Achille Lineo Colombo Clerici, non ha dubbi: dinanzi a un problema endemico del nostro Paese, ancora più accentuato in realtà dinamiche dal punto di vista economico e sociale come Milano, il rapporto tra domanda e offerta è totalmente squilibrato. Colombo Clerici individua alcuni passaggi fondamentali: “Nel primo dopoguerra c’erano due grandi temi come la ricostruzione post bellica e le migrazioni da affrontare e Milano ci è riuscita grazie a forti investimenti pubblici”. Investimenti che sono proseguiti dal 1949 in poi con il piano Fanfani “che ha portato alla realizzazione di 600mila alloggi”. Poi, però, dal 1971 la competenza dell’edilizia passa dallo Stato alle Regioni. “In quegli anni, a Milano, avevamo oltre il 60 per cento delle abitazioni in affitto, oggi siamo scesi intorno al 30 per cento perché sono cessati i piani di investimento e lo Stato si è dimenticato del problema e per giunta ha ridotto i trasferimenti ai Comuni. Così, la pressione delle persone meno abbienti sul mercato è aumentata in maniera impropria”. Per il presidente di Assoedilizia, oggi il privato è costretto a supplire al ruolo del pubblico, concordando con i Comuni le soluzioni per far fronte ad un’emergenza reale. “Come finanziare l’edilizia residenziale pubblica? Puntando sulle locazioni. Il concetto di casa di proprietà è ancestrale, superato. La modernità e il progresso sono rappresentati dalle locazioni che rappresentano un grande volano per l’economia. Mi spiego meglio: l’Europa continua a sostenere che non paghiamo abbastanza tasse sugli immobili perché si concentra sul rapporto tra gettito fiscale e Pil. Questo, in Italia, vuol dire che si prendono in considerazione solo il 33 per cento degli immobili in Italia contro una media europea del 60 per cento”. Dunque, “solo la locazione privata produce gettito fiscale ed economia, invece in Italia abbiamo sempre spinto sulle case di proprietà distorcendo l’interpretazione dell’articolo 47 della Costituzione sulla tutela del risparmio. Ma piuttosto che tutelare i risparmi sono state penalizzate le locazioni”. La ricetta è chiara: favorire il più possibile le locazioni e con queste avviare investimenti per rafforzare l’edilizia residenziale pubblica. Ma quello della casa è un tema ancora ostaggio dei recinti ideologici. “Inutile fare polemiche, è tempo di mettere sul campo le soluzioni e adottarle al di là delle ideologie”, conclude Colombo Clerici. Più che soluzioni politiche, forse, basterebbe quindi un po’ di buon senso e la capacità di ascoltare gli addetti ai lavori.

