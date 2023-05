Corsico. Al parco ex Pozzi Inaugurata un’opera di street art del writer Mario Jin dedicata a Raffaella Carrà

(Mi-lorenteggio.com) Corsico, 18 maggio 2023 – «Raffaella Carrà è stata una donna libera, che ha lottato per un mondo senza pregiudizi, un’icona dell’inclusività»: così il sindaco Stefano Martino Ventura ha commentatola scelta di dedicare un murale all’artista romagnola inaugurandolo in occasione della “Giornata internazionale contro l’omotransfobia”, che si celebra ogni anno il 17 maggio.



La cerimonia di svelamento dell’opera – realizzata dall’artista Mario Jin – si è tenuta ieri pomeriggio

ai piedi del ponte Galetti, nel parco ex Pozzi.

«È assurdo che ancora oggi – ha dichiarato il sindaco Ventura durante l’inaugurazione – ci siano

persone che vengono discriminate per il loro orientamento sessuale e l’identità di genere. Per questo,

è importante che le istituzioni diano dei messaggi, come questo murale dedicato alla Carrà, sul cui

sfondo c’è la “Progress pride flag”, la bandiera dei diritti e dell’inclusione».

La giornata di ieri ha anche visto la celebrazione dell’unione civile di un cittadino corsichese con un

cittadino di Buccinasco. «È stato un bel messaggio d’amore portato a tutta la comunità corsichese»,

ha detto l’assessora Angela Crisafulli, che ha officiato la cerimonia.

Oltre a promuovere la realizzazione del murale, l’amministrazione ha organizzato una serie di

iniziative sul tema della lotta all’omotransfobia, che proseguiranno nei prossimi giorni.

Venerdì 26 maggio alle ore 18.30, nella sala “La pianta” di via Leopardi 7 si terrà, infatti, “Un gioco

per dirlo” a cura di AGED e CGD Milano: gioco per il cambiamento sociale condotto dall’ideatrice e

game designer Clara Gargano, mentre fino al 16 giugno nella biblioteca comunale di via Buonarroti 8

rimarrà esposta una proposta di libri sul tema.

A chiudere le iniziative – venerdì 16 giugno alle ore 21, alla sala “La pianta” di via Leopardi 7 – sarà

“Good times for a change”, documentario sull’elezione di Gianmarco Negri, primo sindaco

transgender d’Italia, che sarà presente al dibattito assieme all’autrice Elena Comiglio.

Il murale dedicato a Raffaella Carrà va ad aggiungersi al trittico “Le cure” – realizzato nel sottoponte

Galetti in via Milano, angolo via Turati sempre dal writer Mario Jin – che ritrae il cantautore Franco

Battiato, il fondatore di Emergency Gino Strada e la magistrata Francesca Morvillo.