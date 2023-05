IN ARTE… DIABOLIK – omaggio di 26 artisti ai 60 anni di Eva Kant in mostra a Milano – 27 maggio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2023 – Dal 27 maggio al 27 giugno UNAHOTELS Cusani Milano ospita una mostra davvero diabolika: 26 opere originali di altrettanti artisti selezionati dal concorso d’Arte Contemporanea “In Arte… Diabolik – Eva Kant, una complice perfetta – 60° anniversario”.

Eletti i 20 vincitori del concorso d’Arte Contemporanea “In Arte… Diabolik – Eva Kant, una complice perfetta – 60° anniversario”.

La Casa Editrice Astorina, PassepARTout Unconventional Gallery e UNAHOTELS, un brand di Gruppo UNA, annunciano i nomi dei 20 vincitori, più 6 vincitori extra, eletti con scrupolosa attenzione dopo aver selezionato le opere di oltre 150 tra artisti professionisti e amatori.

I concorrenti che con passione e spirito di competizione hanno partecipato gratuitamente al concorso svoltosi online sulle piattaforme Instagram e Facebook, si sono impegnati nell’offrine una visione “unconventional” dell’arguta e sensuale protagonista dagli occhi verdi smeraldo apparsa per la prima volta 60 anni fa nel numero 3 del fumetto Diabolik.

“I canoni di selezione sono stati quelli che avrebbero entusiasmato e fatto sorridere le sorelle Angela e Luciana Giussani, ideatrici del fumetto Diabolik.” – spiegano Mario Gomboli, direttore di Astorina e Elena Ferrari direttore e curatore artistico di PassepARTout Unconventional Gallery – “Abbiamo voluto premiare fantasia e spirito interpretativo nel raffigurare una Eva Kant che rispecchiasse l’essenza del personaggio e che al contempo esprimesse la personalità propria dell’artista stesso, abbinata alle molteplici declinazioni dell’arte contemporanea.”

Tutte le opere che hanno partecipato al concorso sono visibili sulla pagina Instagram @passepartoutgallery

I VINCITORI pari merito distintisi per le loro capacità interpretative e creative sono:

Alessandra Russo, Alessandro Pinna, Alessio Guano, Anna Marchingiglio, Antonella Ricciardi, Chiara Mambelli, Guemi, Giada Pasini, Giò Stefan, MunluArt, Carolina Art Design, LM, Marco Botti, Monica Moroni, Nadia Mazzei, Nadia Viola, Olga Yurkina, Paola De Vita, Paola Rottigni, Urbantoi, Patrizio Marigliano, Pier Paolo Lorenzini Cotte, Sara Lovari, Silvana Aloisi, Valerio Russo, Creativevane.

I 26 artisti esporranno le loro opere in mostra dal vero dal 27 maggio al 27 giugno presso la prestigiosa sede UNAHOTELS Cusani Milano.

Un esclusivo party ufficializzerà l’opening della mostra.

L’inaugurazione dell’evento si terrà sabato 27 maggio alle ore 18,00 presso la centralissima sede milanese UNAHOTELS Cusani Milano, sita nel cuore della città a pochi passi dal Duomo e affacciata sul Castello Sforzesco in Via Cusani 13, Milano. Durante la serata verranno premiati gli Artisti vincitori.

Presenti, oltre a Mario Gomboli, Direttore della casa editrice Astorina, anche Matteo Buffagni, copertinista di Diabolik e Nicola Traversoni Docente di discipline grafiche e pittoriche.

Evento a cura di Elena Ferrari.

La mostra sarà accessibile al pubblico fino al 27 giugno 2023 con ingresso libero.

Inaugurazione:

sabato 27 maggio 2023 dalle ore 18,00 alle 22,00.

Ingresso riservato su invito

Presso:

UNAHOTELS Cusani Milano

Via Cusani, 13 – Milano

Durata mostra:

dal 28 maggio al 27 giugno 2023

aperto tutti i giorni con orario continuato

Ingresso Libero