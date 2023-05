(mi-lorenteggio.com) Inveruno, 18 maggio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in via Tanzi, un bimbo di un anno è rimasto chiuso in auto accidentalmente, con le chiavi all’interno dell’autovettura. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco hanno aperto la portiera, senza rompere il vetro o altro, ad aprire la portiera e riconsegnare il piccolo alla mamma.

V. A.