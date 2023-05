MILANO, PRESIDENTE FONTANA A PRESENTAZIONE ‘UMBRIA JAZZ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2023 – “Appassionato di jazz, appassionato dell’Umbria e amico della presidente Tesei: tre elementi che mi spingono ad essere qui oggi”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi, a Milano, alla presentazione della prossima edizione di Umbria Jazz. “Milano e la Lombardia sono un grande punto di riferimento per il jazz – ha proseguito Fontana – e noi, come Regione, stiamo lavorando per predisporre una sezione dedicata a questo genere di musica nel nuovo campus che stiamo realizzando insieme al Conservatorio”.

Redazione