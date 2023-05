Preventivo Assicurazione: come funzionano le garanzie accessorie auto e moto e quali scegliere

Milano, 18 maggio 2023 – Quando si parla di assicurazione, molto spesso si pensa all’RC auto o moto, obbligatorie per legge e finalizzate a garantire una copertura dei danni causati a persone o cose in caso di sinistro, ma forse non ci si sofferma a sufficienza sul ruolo importantissimo che svolgono le garanzie accessorie pensate appositamente per coprire determinate tipologie di danni che possono verificarsi in particolari circostanze.

Quando si richiede un Preventivo Assicurazione, infatti, dopo aver raccolto le informazioni preliminari sul mezzo e sul suo proprietario, le compagnie assicurative propongono una serie di opzioni aggiuntive, dette appunto garanzie accessorie, facoltative e personalizzabili a seconda delle esigenze dell’assicurato. Tali coperture non sono obbligatorie per la circolazione, pertanto, chiunque può scegliere liberamente quali affiancare all’RC auto, tenendo in considerazione le proprie necessità e soprattutto l’utilizzo che viene fatto del veicolo, la zona di residenza e le singole caratteristiche di guida.

Le principali sono garanzie accessorie offerte dalle compagnie assicurative sono:

Furto e Incendio;

Cristalli;

Kasko;

Eventi atmosferici;

Infortuni del conducente;

Tutela legale;

Assistenza stradale.

Per alcune di esse è il nome stesso a parlare, altre hanno bisogno di qualche spiegazione in più per essere comprese a fondo: quel che è certo è che in ogni caso, per essere sicuri di comprendere realmente la copertura che si sta acquistando, è fondamentale leggere attentamente il set informativo e valutare eventuali franchigie e scoperti, ma soprattutto scegliere tali garanzie con attenzione e alla luce del proprio stile di vita e di guida.

Queste garanzie, infatti, hanno un costo che va a incidere sul premio totale del contratto, e proprio per questa ragione si consiglia sempre di farne buon uso scegliendo solo quelle realmente necessarie, così da garantirsi la giusta protezione al prezzo migliore.

A seconda del mezzo che si deve assicurare e della zona di residenza vanno, quindi, fatte delle valutazioni aggiuntive. I proprietari di moto, specialmente quelli che le utilizzano per svago e passione, ritengono fondamentale assicurare la propria due ruote per furto e incendio e scelgono quasi sempre la garanzia assistenza stradale per poter viaggiare in serenità. Chi utilizza l’auto prevalentemente per lavoro, lunghi tragitti o spostamenti quotidiani in città ritiene necessarie le garanzie kasko, cristalli, ma anche infortuni del conducente e assistenza legale.

Per essere sicuri di scegliere al meglio le coperture facoltative da affiancare all’RC auto base ci sono, poi, valutazioni estremamente soggettive da fare: se si abita in una zona con eventi atmosferici frequenti e dannosi per la propria vettura, ad esempio, la garanzia che protegge da questa tipologia di danni risulta fondamentale per evitare di trovarsi a gestire i costi ingenti derivanti da danni da grandine, piogge violente, vento. Se si vive in città ad alto rischio di furto, sarà necessario valutare una copertura per furto e incendio, specie se il mezzo che possediamo ha un valore importante o, comunque, è ritenuto tra i modelli maggiormente a rischio furto per la loro rivendibilità.

Non si possono dare consigli universalmente validi riguardo la scelta delle garanzie accessorie, ciascun contraente ha le sue necessità e fa un uso differente del proprio mezzo: l’unica certezza, per essere sicuri di fare la scelta giusta, è porsi le giuste domande e affidarsi solo ed esclusivamente a professionisti del settore come quelli di ConTe.it che, da anni, sono al fianco di automobilisti e motociclisti per garantire loro ogni tutela con chiarezza, rapidità e affidabilità.

ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al gruppo Admiral, mette a disposizione dei propri clienti non solo strumenti affidabili e semplici da utilizzare, ma anche informazioni chiare e precise per poter gestire in piena autonomia ogni necessità: dal preventivo al caricamento dei documenti necessari in caso di sinistro o al supporto per l’attivazione di una specifica garanzia.

Quando si stipula una nuova polizza assicurativa, o si procede al suo rinnovo, è importante ricordare che il prezzo non è tutto: risparmiare è giusto, ma lo è ancor di più scegliere la compagnia che ci garantisce maggiore affidabilità e miglior rapporto qualità prezzo.

L. M.