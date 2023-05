Rho. MIND Innovation Week: un’occasione per incontrare le aziende

Il Sindaco Orlandi: “Mind è un luogo di eccellenza e comporta ricadute positive per la città”

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 18 maggio 2023 – È terminata la prima MIND Innovation Week che si è svolta nei giorni 8-13 maggio con la finalità di aprire l’area destinata all’innovazione a cittadini, enti e aziende.

L’Amministrazione comunale ha partecipato attivamente raccogliendo le opportunità di conoscere e farsi conoscere da aziende e paesi stranieri.

Dopo l’evento inaugurale con il Sindaco Andrea Orlandi e un centinaio di consoli e ambasciatori da tutte le parti del mondo, si è passati a incontri più settoriali legati alle specificità di MIND come l’evento Next (re)generation Tavoli di discussione per cambiare prospettiva del 9 Maggio, cui hanno partecipato lo stesso Sindaco, che ha illustrato Rho la città che cambia con i suoi 58 milioni di investimenti e oltre 30 progetti, e l’assessore alla mobilità Valentina Giro.

Mercoledì 10 maggio aveva come tema il futuro della salute e ha visto la partecipazione dell’Assessore Valentina Giro e dell’Assessore a Innovazione e Smart city Emiliana Brognoli, quest’ultima presente al workshop Federated Innovation @MIND Workshop | Aziende e istituzioni a confronto, dedicato ai temi della Transizione Digitale, Ecologica e al Futuro della salute.

Si ricorda a questo proposito la firma datata 2 marzo dell’accordo tra il Comune di Rho e Federated Innovation @MIND, la rete di imprese nata per instaurare all’interno dell’area MIND una forma di collaborazione multidisciplinare e intersettoriale, per la promozione dei processi di innovazione scientifica, tecnologica, economica e sociale. Una opportunità di interagire con enti di ricerca di primo ordine, università, ospedali, imprese, reti e start up; di sviluppare progetti multiplayer insieme ai membri e/o altri partner della Federated Innovation; di sfruttare nuove tecnologie, prodotti, processi e servizi.

Giovedì pomeriggio il sindaco Andrea Orlandi e il vice sindaco Maria Rita Vergani sono stati invitati all’incontro organizzato da Assolombarda con le aziende del territorio Innovazione e sviluppo del territorio. Le opportunità di MIND per le imprese.

“MIND rappresenta un luogo di eccellenza con ricadute molto positive per la nostra città – afferma il Sindaco Andrea Orlandi – Questo territorio è ben servito dalla rete autostradale, metropolitana e linee ferroviarie che collegano gli aeroporti di Milano. Dobbiamo lavorare tutti insieme per farlo conoscere. Una grande sfida per promuovere la città.”

La MIND Innovation Week 8-13 maggio è stata un festival aperto al pubblico, con una maratona di oltre settanta eventi, laboratori, talk e workshop e spettacoli intorno ai grandi temi del nostro tempo. Promossa da Lendlease in partnership con Arexpo e tutte le realtà del distretto tra cui Fondazione Triulza, ha rappresentato un racconto del popolo del Milano Innovation District, i Minders, a un anno esatto dalla sua inaugurazione al pubblico: dalla medicina alle biotecnologie, dalla genomica alla ricerca clinica, dal restauro alla tecnologia, ma anche le soluzioni per la mobilità green, la sostenibilità energetica e ambientale delle città del futuro.

