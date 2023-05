TURISMO, MAZZALI AL 110° ANNIVERSARIO ‘STRADA DELLA FORRA’: È IN LOMBARDIA L’ITINERARIO PANORAMICO PIÙ BELLO AL MONDO

(mi-Mi-lorenteggio.com) Tremosine sul Garda/BS, 18 maggio 2023 – Compie 110 anni la Strada della Forra, o Sp 38, uno dei percorsi più belli del mondo, oltre a essere sicuramente una delle realtà la più attraenti del Lago di Garda.

Proprio per la sua vista mozzafiato e i tornanti che si inerpicano sul monte con l’immagine del lago sempre in sottofondo, è stata utilizzata come set di alcuni film hollywoodiani.

OTTAVA MERAVIGLIA -“È qui in Lombardia, e guarda il Lago di Garda, uno dei percorsi panoramici più belli del mondo: la Strada della Forra, che oggi compie 110 anni” ha affermato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, dove ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana, intervenendo oggi in occasione del 110° anniversario della Strada della Forra, “un percorso stradale – ha aggiunto – unico, di circa 6 km, tra gallerie, tornanti e curve, che entra nel cuore della montagna”, attraversando la forra del torrente Brasa per raggiungere in altura il bellissimo borgo di Pieve di Tremosine (423 metri) dalla statale del lungolago.

BELLEZZA ETERNA – “Questo percorso turistico compie oggi 110 anni – ha proseguito Mazzali – ma, come tanti luoghi dalla bellezza eterna, non perde il suo fascino, continuando ad attrarre turisti di ogni nazionalità, con le sue curve e gallerie scavate tra le rocce, e lasciando posare lo sguardo su scenari naturali mozzafiato, che partono dai 65 metri delle sponde del lago per giungere ai 423 metri di Pieve, capoluogo tremosinese. Questa sponda lombarda nord del Lago di Garda, che ricade sotto la provincia di Brescia – ha concluso l’assessore – offre scenari da fiaba, di cui la Lombardia è orgogliosa” .

