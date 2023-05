Bollate. Street food in città. La dedica a Salvatore Conca

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 19 maggio 2023. Dopo le prime due edizioni, questa del 2023 è la prima volta senza Salvatore Conca. Per questo l’Assessore al Commercio Lucia Rocca ha voluto ricordare l’Assessore allo Sport e Tempo libero scomparso lo scorso anno, che per primo ha portato lo street food a Bollate, dedicandogli la tre giorni del cibo di strada che quest’anno si tiene in piazza della Resistenza dal 19 al 21 maggio (orario: 10,30 alle 24).

“Un pensiero a Salvatore – dice l’Assessore al Commercio Lucia Rocca – e a tutto l’entusiasmo che ha messo nel portare a Bollate, per la prima volta, questa bella iniziativa della quale raccogliamo pienamente l’eredità. Speriamo davvero di poter replicare la partecipazione e l’entusiasmo delle prime due edizioni, dedicando tutto questo a Salva”

Presenti all’apertura della III edizione dello Street food bollatese anche Miriam e Antonio Conca, sorella e papà, che hanno ricordato come Salvatore tenesse molto a questo evento per portare a Bollate entusiasmo, vitalità, convivialità e tante persone. “Per tutto questo non potevamo non esserci oggi – dicono”.

Un ricordo anche da Alfonso Di Pasqua, Presidente della Pro loco che ribadisce “l’importanza di dare continuità a un evento che riporta Salvatore nella memoria di tutti noi; ma che è anche la continuità di un’iniziativa di qualità e al passo con i tempi, di cui Bollate ha tanto bisogno”.

V.A.