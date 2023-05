FERROVIE. QUADRUPLICAMENTO LINEA MILANO-PAVIA, ASSESSORE TERZI: AGGIUDICATA GARA PER LA TRATTA MILANO ROGOREDO-PIEVE EMANUELE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2023 – “Oggi si compie un importante passo in avanti per il potenziamento della linea Milano-Pavia. Rfi ha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione del quadruplicamento della linea, nello specifico della tratta Milano Rogoredo-Pieve Emanuele, con velocizzazione della linea storica che collega il capoluogo lombardo a Pavia”. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi.

INCREMENTARE EFFICIENZA E REGOLARITÀ – “L’attivazione – spiega l’assessore – del nuovo collegamento ferroviario, prevista entro il 2026 è di fondamentale importanza per incrementare l’efficienza e la regolarità del servizio, in quanto consentirà di separare le diverse tipologie di trasporto ferroviario, ovvero i treni suburbani e regionali da quelli interregionali, a lunga percorrenza e merci. Con la riduzione delle interferenze tra i diversi flussi di trasporto, la capacità della linea sarà notevolmente aumentata a beneficio di tutti gli utenti”.

INTERVENTO DA 189 MILIONI – L’appalto, del valore di 189 milioni di euro, è finanziato anche con fondi del Pnrr. “Una volta conclusa la prima fase, che riguarda appunto la tratta Rogoredo-Pieve Emanuele, si procederà con la seconda che prevede il quadruplicamento della tratta Pieve Emanuele-Pavia. L’obiettivo – ha concluso Terzi – è arrivare a offrire un servizio efficiente per i fruitori della tratta ferroviaria, rendendo più fluida la circolazione”.

