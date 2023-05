LAVORI PUBBLICI. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN 18 SCUOLE

Approvate le linee di indirizzo per il contratto con Edison Next Government S.p.A

Milano, 19 maggio 2023 – Il Comune di Milano interverrà con lavori di riqualificazione energetica in 18 strutture scolastiche grazie a un accordo con Edison Next Government S.p.A. Sono state deliberate dalla Giunta le linee di indirizzo per la definizione bonaria in via stragiudiziale della controversia pendente davanti al Tribunale di Milano tra la società e l’Amministrazione comunale relativamente al Contratto normativo per la concessione mista di beni e servizi per la gestione e la riqualificazione energetica di edifici scolastici milanesi.

Gli interventi serviranno alla realizzazione di cappotti termici, coibentazioni di sottotetti, sostituzioni di serramenti e generatori di calore, installazione di valvole termostatiche, sistemi di telecontrollo, apparecchi illuminanti a LED, impianti solari fotovoltaici, sostituzione di radiatori.

Si avvicina così la conclusione della vicenda iniziata nel 2012 quando Comune e Provincia di Milano stipularono una convenzione per la partecipazione al progetto pilota “Energy efficiency covenant of Maiors” che prevedeva finanziamenti BEI a tassi agevolati. La Provincia di Milano aggiudicò la concessione a PVB Solutions S.p.A. (ora Edison Next Government S.p.A) sottoscrivendo in data 10/10/2014 un contratto normativo e impegnandosi a sottoscrivere entro 60 giorni il contratto operativo con il Comune di Milano.

L’Amministrazione comunale, ritenendo non più conveniente l’offerta dopo una valutazione degli stessi servizi offerti in Convenzione Consip, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista economico, decise di non procedere alla stipulazione del contratto venendo citata in giudizio.

Le componenti tecniche del Comune e di Edison hanno avviato le trattative, volte al componimento bonario della controversia che permetterà di procedere con interventi in 18 edifici scolastici milanesi. L’accordo prevede il pagamento transattivo di un “contributo fisso” complessivo da parte dell’Amministrazione comunale pari a 1 milione e 350mila euro, l’aggiornamento del PEF (Piano Economico Finanziario) e il riconoscimento del corrispettivo per gli interventi previsti tramite i canoni annuali e i contributi previsti nel PEF.

“Grazie a questo accordo sarà possibile mettere fine a un lungo contenzioso che vede coinvolta l’Amministrazione comunale e procedere nei prossimi mesi realizzare importanti interventi di riqualificazione energetica in 18 scuole milanesi”, dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e ai Lavori Pubblici.

Redazione