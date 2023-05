Lecco. Partita la macchina organizzativa di Resegup Mercoledì sera all’NH Hotel il briefing con i volontari

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 19 maggio 2023. Si è svolta come mercoledì sera all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco la serata di incontro e briefing con i volontari della Resegup, chiamati a raccolta da 2Slow, società organizzatrice della gara, per ricevere le principali direttive organizzative e il kit contenete, fra le altre cose, la maglietta “Staff” by Ande, sponsorizzate da SoleVistaSport.

L’evento ha rappresentato un importante momento di coordinamento per l’edizione 2023 della Resegup, che si terrà sabato 3 giugno con parte alle 14.30 da piazza Cermenati.

Il briefing ha coinvolto moltissimi volontari, “fondamentali, come sempre, per la buona riuscita della Resegup e che ringraziamo sin da ora per la preziosa collaborazione” sottolinea il presidente di 2Slow Paolo Sala, rimarcando l’importanza di questo“impegno collettivo per assicurare una gara impeccabile”.

Diversi gli argomenti trattati durante la serata, tra cui il percorso della gara, le misure di sicurezza, la logistica e i punti di ristoro. Gli organizzatori hanno condiviso informazioni fondamentali e linee guida per garantire la gestione ottimale dell’evento.

Ai volontari sono stati forniti dettagli sulle mansioni da svolgere e tutte le direttive necessarie per agevolare il supporto ai concorrenti durante la gara. “Siamo soddisfatti di come stanno procedendo le cose – spiega il presidente Sala – sia per quanto riguarda la disponibilità dei volontari, sempre entusiasti e numerosi, sia per l’adesione dei runner, che confermano i numeri dello scorso anno e, probabilmente, li migliorano”.

Un dato interessante per questa edizione arriva dalla partecipazione straniera: “Non ho ancora i dati percentuali precisi e definitivi, ma possiamo già dire di aver registrato un aumento sensibile di iscritti stranieri”, dichiara sempre Sala con soddisfazione.

Un clima di positività e ottimismo condiviso anche con i tanti sposnsor che anche quest’anno sostengono Resegup: “Il loro supporto si conferma un elemento fondamentale per il successo dell’evento. Grazie alla generosa collaborazione dei partner commerciali, la Resegup ci consente di offrire un’esperienza straordinaria a tutti i partecipanti, creando in città un’atmosfera unica e coinvolgente” conclude il Presidente di 2Slow.

Ora i fari sono puntati su sabato 3 giugno, con la partenza della 12^ edizione di Resegup da piazza Garibaldi di Lecco alle 14.30. Per iscriversi c’è tempo fino martedì 23 maggio, alle ore 21, sulla piattaforma kronoman.net dove sono a disposizione gli ultimi pettorali.

V.A.