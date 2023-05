RADIO ITALIA LIVE: ECCO I CANTANTI SUL PALCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2023 – RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO torna nel 2023 e raddoppia! Il più grande evento gratuito di musica live in Italia si svolgerà a Milano, in Piazza Duomo, sabato 20 maggio alle ore 20.40 e a Palermo, Foro Italico, venerdì 30 giugno.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, l’evento sarà presentato, per il decimo anno consecutivo, da LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU, comici, attori e conduttori ironici e dallo stile inconfondibile, grandi amici di Radio Italia. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice MANOLA MOSLEHI; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice DANIELA CAPPELLETTI. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da SATURNINO.

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ACHILLE LAURO, ARTICOLO 31, COLAPESCE DIMARTINO, ELODIE, TIZIANO FERRO, LAZZA, MADAME, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, EROS RAMAZZOTTI, TANANAI.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Radio Italia Live – Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Redazione