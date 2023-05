TERZO SETTORE, LUCCHINI: AMBITO CENTRALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA LOMBARDIA

SONO 14.000 GLI ISCRITTI NAZIONALI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2023. ‘Terzo settore e professioni liberali al servizio degli enti no profit ‘ è l’evento dedicato allo stato di attuazione della riforma introdotta dal Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117). All’iniziativa è intervenuta, con un videomessaggio anche l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini.



“Questo incontro – ha spiegato l’assessore – inquadra la centralità del no profit e testimonia l’impegno di tutti i soggetti coinvolti. Regione Lombardia, le istituzioni pubbliche territoriali, gli ordini professionali e gli stessi enti del terzo settore, collaboranndo, hanno garantito la piena operatività del Runts, il Registro unico nazionale Terzo settore. Soggetti che hanno saputo inoltre sostenere la ‘messa a terra’ di una riforma normativa che rappresenta una sfida anche per i professionisti che devono favorire la corretta applicazione delle norme”.



“La proficua collaborazione tra tutti gli attori – ha aggiunto – ha consentito infatti il conseguimento di importanti traguardi soprattutto nella fase di avvio del Runts per la ‘trasmigrazione’ di circa 11.600 organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”.

Il Registro unico nazionale Terzo settore è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Agli iscritti consente, tra l’altro, di farsi conoscere, fornire informazioni sulla sua struttura e attività e quindi godere delle eventuali agevolazioni previste dalla legge. Ad oggi la Lombardia registra quasi 14.000 enti iscritti al Runts.

V.A.