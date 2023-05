RHO. SERATA FINALE 26^ CALENDIMAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 maggio 2023 – L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM) ha il piacere di annunciare che domenica 28 Maggio 2023 si terrà la premiazione del Concorso di poesia e prosa per Ragazzi del “CALENDIMAGGIO”. L’evento è in programma presso il Centro Civico “Agorà” di Arese, in Via Monviso 7, alle ore 21:00. Il Concorso di poesia, aperto agli studenti delle scuole Medie Inferiori e Superiori di Rho e Arese, festeggerà l’importante traguardo dei 26 anni, mentre la sezione di prosa “UN RACCONTO PER TE”, riservata alle Medie Superiori, raggiungerà la 7^ edizione. Al concorso hanno partecipato 191 studenti con 294 opere, tutte raccolte in un libretto. Come consuetudine, gli studenti vincitori saranno premiati da Presidi e Professori degli Istituti che hanno partecipato alle due rassegne e dalle Autorità che interverranno alla serata. Al termine della premiazione, sarà consegnato a tutti i ragazzi/e e al Corpo Docente il tradizionale volumetto con tutte le poesie e i racconti in gara, come tangibile segno dell’impegno profuso da tutti i giovani scrittori/ici in questi mesi; perché comunque, al di là delle “classifiche ufficiali”, tutti i ragazzi/e hanno vinto, mettendosi in gioco e dedicando parte del loro tempo alla elaborazione delle loro opere. Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito anche degli “sponsor” e precisamente MONDADORI STORE di Arese e NUOVENERGIE, mentre ASER ha offerto un “Contributo Liberale”.

E. C.