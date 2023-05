SICUREZZA STRADALE. PUBBLICATO IL BANDO “MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICUREZZA DAVANTI ALLE SCUOLE”, IL COMUNE CERCA VOLONTARI E VOLONTARIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2023 – È stato pubblicato il bando per il biennio 2023-2024 per la ricerca di volontari e volontarie che aiutino a portare più sicurezza stradale e mobilità sostenibile davanti alle scuole. Il bando si rivolge a enti del Terzo settore e resterà aperto fino al prossimo 12 giugno, mentre i progetti partiranno a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico.



A partire dal progetto “Nonni amici”, nato 21 anni fa e che oggi coinvolge 260 persone, e da altre esperienze di mobilità davanti alle scuole, le attività inserite nel bando “Mobilità sostenibile e sicurezza stradale nei pressi delle scuole” si rivolgono al volontariato cittadino, uomini e donne che, in collaborazione con la Polizia locale, aiuteranno i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado negli attraversamenti stradali davanti agli istituti scolastici e in alcuni casi li accompagneranno lungo i percorsi casa-scuola-casa (pedibus o bicibus).



Poiché negli ultimi anni sono cresciute altre significative iniziative di mobilità sostenibile, il nuovo bando prevede un allargamento delle attività nel percorso casa-scuola e la possibilità per le associazioni di attivare azioni da concordare con il Comune e la Polizia Locale, a partire da quelle più tradizionali fino alla gestione delle aree “car free”, le nuove zone scolastiche senza auto previste dal Codice della Strada nelle piazze tattiche davanti alle scuole, oltre ad attività di promozione dei temi dell’educazione stradale, sicurezza stradale, sicurezza in generale, mobilità sostenibile e aggregazione.



“Nonni Amici, associazioni di genitori e adulti, davanti alle scuole e nei percorsi casa-scuola, contribuiscono a rendere ancora più sicuro e sostenibile l’accesso dei nostri cittadini e cittadine più piccoli, diffondendo una educazione a corretti stili di vita e a comportamenti virtuosi – dichiarano la Vicesindaco con delega all’Educazione Anna Scavuzzo e gli assessori Arianna Censi (Mobilità), Marco Granelli (Sicurezza). – Importante è anche rafforzare l’invito a tutti e tutte ad essere responsabili e attenti soprattutto nei confronti delle utenze più deboli, a rispettare il Codice della strada e a promuovere la mobilità dolce e sostenibile, in una dimensione collaborativa tra generazioni: un investimento prezioso che racconta il senso civico, l’impegno per l’ambiente e l’attenzione ai più piccoli”.



L’impegno riguarda tre fasce orarie, l’entrata degli alunni dalle 7.30 alle 9.30, l’uscita dalle 13 alle 15 e l’uscita pomeridiana dalle 15.45 alle 18.15.

I volontari e le volontarie parteciperanno a un corso di formazione e, per aiutarli a raggiungere le sedi scolastiche, l’Amministrazione riconosce loro l’abbonamento gratuito alla rete di trasporto pubblico oltre a una pettorina di riconoscimento ed eventuale altra attrezzatura. Per queste attività, per gli anni scolastici 2023 e 2024, sono stati stanziati 120mila euro.

La Polizia Locale continuerà a prestare supporto nelle situazioni più critiche, ma grazie a questo aiuto concreto potrà meglio svolgere le sue funzioni e si estenderà così l’azione congiunta di Comune di Milano, Polizia locale e associazioni.

V.A.