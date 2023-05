Controlli straordinari a Monza nel centro cittadino: Identificate 94 persone, 32 ragazzi che stazionavano sotto i portici di P.zza Duomo

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 21 maggio 2023 – Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolte dalla Questura, al fine di contrastare i fenomeni aggregativi di giovani che negli ultimi fine settimana sono sfociati in azioni violente e lanci di bottiglia, nella sera del 20 maggio, su disposizione del Questore della Provincia Marco Odorisio, personale della Questura di Monza e della Brianza, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e due pattuglie della Polizia Locale di Monza, hanno svolto controlli mirati nelle aree di maggiori aggregazione giovanile per monitorare ed identificare gruppi di giovani che ponessero in essere azioni di disturbo alla regolare e tranquilla socialità del centro cittadino di Monza.

Nel corso del controllo sono state identificate 94 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, 17 extracomunitari. In particolare, i controlli si concentravano in piazza Duomo, dove venivano identificati 32 ragazzi tra il 1999 ed il 2077, riuniti sotto i portici di fronte al Duomo di Monza.

Nei pressi di Piazza Duomo, nel vicolo via Lambro, inoltre sono stati identificati tre ragazzi del 2000, del 2003 e del 1999, di origini extracomunitarie: Tunisia, Equador e Repubblica Dominicana, residenti tra Monza e altri comuni della Provincia, che sono stati sanzionati in quanto intenti bere una bottiglia di whisky per strada. I ragazzi sanzionati hanno tutti precedenti per rissa e reati contri il patrimonio.

Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha attivato il Divisione Polizia Anticrimine per l’avvio delle istruttorie relative all’adozione di misure di prevenzione.