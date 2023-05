(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2023 – Il Consorzio Est Ticino Villoresi porta il proprio aiuto al Consorzio di Bonifica Romagna ovest per l’alluvione in Emilia.

Da Chignolo Po con destinazione Alfonsine (RA) è partita una motopompa da 300 l/s con il personale ETVilloresi. Verra’ messa in funzione per allontanare le acque dai campi e dalla cittadina allagata. Al fianco di ETVilloresi anche i Consorzi lombardi Garda Chiese, Terre di Gonzaga e Navarolo.

