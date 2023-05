Monza e Brianza: la Polizia di Stato colloca presso C.P.R. di Roma un cittadino marocchino 37enne, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 21 maggio 2023 – Nella nottata di sabato 20 maggio, verso le ore 03:00, perveniva alla Sala Operativa della Questura una segnalazione di “Alert” in quanto un cittadino marocchino 37 enne, destinatario di un precedente provvedimento di allontanamento disposto dal Questore di Monza, non vi aveva ottemperato ed aveva trovato alloggio in un albergo di Concorezzo.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, in quanto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ed in precedenza già arrestato per lo stesso reato.

Lo stesso veniva pertanto accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura ai fini della sua identificazione e dai rilievi fotodattiloscopici effettuati nei confronti del giovane magrebino, emergeva come, nato nell’anno 1985, era di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, ove era giunto lo scorso anno. Infatti, risultava essere già stato denunciato per la sua irregolare presenza in Italia e già destinatario di due ordini di allontanamento emessi dal Questore di Monza e della Brianza.

Il Questore della Provincia Marco Odorisio, riscontrata l’ennesima irregolare presenza del cittadino marocchino sul territorio nazionale, ed in considerazione del fatto che, nonostante la pur breve permanenza in Italia, si era fin da subito dedicato all’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ha disposto l’accompagnamento presso il CPR di Roma, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione, collocamento effettuato nella giornata di sabato 21 maggio da parte dei poliziotti della Questura di Monza e Brianza, ove sarà trattenuto il tempo strettamente necessario per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Redazione