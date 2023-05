WELFARE. A GIUGNO TORNA LA RILEVAZIONE SUI SENZA DIMORA, IL COMUNE CERCA VOLONTARI E VOLONTARIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2023 – A partire dal 12 giugno si svolgerà racCONTAMI2023, la quarta rilevazione sui senza dimora promossa dal Comune di Milano e che sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione “Ing. Rodolfo Debenedetti” e con le numerose realtà del privato sociale che operano nel campo dei servizi a favore delle persone senza dimora e a contrasto della grave marginalità adulta.

L’obiettivo del progetto è raccogliere il numero delle persone senza dimora presenti nel territorio della città di Milano per fornire una fotografia attuale del fenomeno e costruire risposte sempre più adeguate ai bisogni sempre più complessi che si manifestano.



“Il Comune di Milano – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – da tanti anni investe risorse umane ed economiche per costruire servizi strutturali e non emergenziali per le persone senza dimora, sulla base del principio secondo cui la soluzione non è solo fornire una risposta al bisogno primario della casa, ma avviare un percorso di reinclusione sociale con un accompagnamento personalizzato. Avere una fotografia aggiornata della situazione ci è molto utile proprio per rafforzare questo tipo di approccio”.



La rilevazione si svolgerà in due sessioni, rispettivamente nel periodo estivo e invernale.

Si partirà lunedì 12 giugno quando, tra le 22 e le 2 di notte, squadre di tre volontari, guidati da un coordinatore più esperto, si muoveranno all’interno della città per contare e intervistare le persone senza dimora che vivono per strada.

Da martedì 13 a venerdì 16 giugno il lavoro si svolgerà, invece, all’interno delle strutture di accoglienza cittadine per intervistare gli ospiti.



“Per portare avanti la rilevazione – aggiunge l’assessore Bertolé – chiediamo la collaborazione di tutte e tutti. È possibile, infatti, partecipare all’iniziativa come volontari e volontarie candidandosi entro il 4 giugno attraverso l’apposito form online. Sappiamo che i milanesi sono molto sensibili a questo tema e siamo certi che non faranno mancare la loro partecipazione”.



Per dare il proprio contributo come volontari e volontarie, è necessario compilare il modulo a disposizione al link https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/progetti-e-pubblicazioni/raccontami-2023, indicando la propria disponibilità per una o più sere dell’iniziativa. A ogni volontario e ogni volontaria verrà offerta un’adeguata formazione attraverso la partecipazione a un incontro durante il quale verranno condivise informazioni e comunicazioni utili.

V.A.