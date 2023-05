(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2023 – Antonio Porta è l’autore che conclude “UniMi Connect Poesia 2023. Grande poesia a Milano”, ciclo d’incontri organizzato dall’Università Statale di Milano, con la direzione artistica di Maurizio Cucchi. Alla presentazione del percorso letterario dello scrittore e critico letterario vicentino, figura rilevante della neo-avanguardia italiana degli anni Sessanta, seguirà la lettura del brano “I rapporti umani”, a cura dell’attore Paolo Bessegato.

Antonio Porta (pseud. di Leo Paolazzi) nasce a Vicenza nel 1935 ma trascorre la sua vita a Milano. Figura rilevante della neo avanguardia negli anni Sessanta, è incluso nell’antologia dei cinque Novissimi (1965). Primo libro importante è I rapporti (1966), dove si evidenzia, nell’ambito della sperimentazione dell’epoca, la tensione narrativa ed esistenziale che circola nei suoi versi. Lavora nell’editoria, svolge attività di critico e nel 1979 cura l’antologia Poesia degli anni Settanta. Seguono altre raccolte di versi, già nettamente autonome rispetto alle teorie d’avanguardia, come Passi passaggi (1980) e Invasioni (1984). È autore anche di romanzi, come Partita (1967) e Il re del magazzino (1978) e a Milano è con Giovanni Raboni promotore del festival internazionale Milanopoesia. Avverte poi la necessità di uscire, in poesia, dalle angustie di un linguaggio chiuso su se stesso e lancia una provocazione di positiva apertura, la “sfida della comunicazione”, dandone concreto esempio in Il giardiniere contro il becchino (1988). Si spegne prematuramente e improvvisamente nel 1989.