DI MARCO (M5S): IL CONSIGLIO DEVOLVA GETTONE PRESENZA PER L’EMILIA ROMAGNA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2023 – Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco (M5S): “Questa mattina ho trasmesso una lettera all’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per chiedere che vengano predisposte tutte le azioni necessarie affinché il “gettone di presenza” della seduta di domani possa essere donato alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Il maltempo ha spazzato via case, storie di famiglie, fino a prendersi la loro vita, per questo sarebbe un segnale concreto di vicinanza e solidarietà vedere l’intero Consiglio Regionale aderire a questa iniziativa per aiutare i migliaia di sfollati. Sono stati oltre 20 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte con conseguente evacuazione di intere zone e danni per miliardi di euro”, conclude il capogruppo M5S Di Marco.

Redazione