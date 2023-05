Incidente stradale a Vigevano, muore bimba di 5 anni sbalzata dall’auto

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 22 maggio 2022 – Intorno alle ore 12.20 di oggi, in via Mentana 38, in un incidente stradale tra due veicoli, una bimba di 5 anni è deceduta dopo il trasporto in ospedale in elicottero, giunto da Milano.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava sul sedile posteriore della vettura con il finestrino aperto. Dopo l’urto, la bimba è stata sbalzata fuori dal finestrino e ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, per i rilievi.

