LECCO. CROLLO PARTE DELLA VOLTA DELLA GALLERIA FIUMELATTE, PROSEGUE L’IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 22 maggio 2023 – I Vigili del fuoco del Comando di Lecco, con l’ausilio dell’elicottero Drago153 proveniente da Malpensa, stamattina hanno trasportato sull’area interessata dal movimento franoso e successivamente verricellato per un sopralluogo tecnici e geologi della Provincia di Lecco e della Regione Lombardia.

In supporto da terra i Vigili del fuoco hanno inviato all’eliporto del Bione un’autobotte per il rifornimento dell’elicottero.