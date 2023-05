MILANO È MEMORIA. DOMANI IL 31ESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI, LA COMMEMORAZIONE AI GIARDINI DI VIA BENEDETTO MARCELLO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2023 – Domani, martedì 23 maggio, alle ore 17, presso i Giardini di via Benedetto Marcello, intitolati alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la Vicesindaco Anna Scavuzzo interverrà alla cerimonia per il 31esimo anniversario della strage di Capaci e deporrà un mazzo di fiori al cippo in memoria dei due magistrati uccisi dalla mafia.

Parteciperanno, inoltre, l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, la referente di Libera Lucilla Andreucci, il Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano Alessandra Cerreti, il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Milano Nicola Micele, Arianna Mazzotti, nipote della studentessa milanese Cristina Mazzotti, rapita e uccisa nel 1975.