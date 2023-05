Quali sono i riti più scaramantici dei giocatori del Brighton di De Zerbi

Milano, 22 maggio 2023 – I massimi campionati europei volgono al termine e il Brighton di Roberto De Zerbi è senza dubbio una delle sorprese della Premier League: chissà se alla base di questo successo ci sono proprio i riti scaramantici dei giocatori.

A una manciata di minuti dal termine del campionato inglese, i Seagulls sono ancora in corsa per una storica promozione europea. I pronostici e analisi sulle scommesse sportive restano aperte: il Brighton ce la farà o meno? Certo è che, a prescindere dall’esito del torneo, i tifosi ricorderanno a lungo quest’annata. Lo stesso vale per il tecnico bresciano, subentrato a Graham Potter dopo la sesta giornata ed entrato ben presto nelle grazie dell’ambiente.

Proprio alcuni degli uomini chiave dell’undici di De Zerbi sono intervenuti ai microfoni di Betway Insider per svelare qualche segreto legato alle loro performance. Li presentiamo ad uno ad uno, a cominciare dal numero 1 Robert Sanchez, portiere titolare della squadra. Alexis Mac Allister, centrocampista, è l’attuale capocannoniere stagionale del Brighton. Kaoru Mitoma, esterno giapponese, è una delle rivelazioni di quest’anno. Pascal Gross, centrocampista, è già alla sesta stagione in maglia biancoblù.

Lasciamo che sia la loro voce a raccontarci rituali pregara dei calciatori, considerazioni, abitudini e persino cori preferiti in casa Brighton.

Fumi, incensi e baci al palo: i rituali pre-partita dei giocatori del Brighton

Interpellato sul suo rituale preferito nel pre-gara, Robert Sanchez ha un modo molto originale per “salutare” la porta che andrà a difendere. Quando entra in campo, lo fa solo da sinistra: guai a sbagliare. Poi la routine è sempre la stessa: “Un bacio al palo sinistro. Lo tocco con le mani e le gambe. Poi tocco la traversa e do un bacio al palo destro”.

Dal canto suo, Alexis Mac Allister non può non citare le originali consuetudini dei suoi compagni di Nazionale. L’argentino, che dal 2019 condivide lo spogliatoio, tra gli altri, con Cuti Romero, Lisandro Martinez e Nahuel Molina, ricorda l’utilizzo del “Palo Santo” durante gli ultimi Mondiali. Si tratta di speciali legnetti che vengono bruciati per allontanare le negatività e per purificare l’aria attraverso fumi e incensi. Un’autentica strategia, secondo Mac Allister, “per avere sempre buone vibrazioni e attrarre positività”.

Le abitudini culinarie di Mitoma e Sanchez: la pasta spopola anche Oltremanica

Tra le abitudini dei calciatori, interessanti si rivelano quelle a tavola. Particolarmente curioso è come Kaoru Mitoma, di origini giapponesi ma trapiantato in Europa ormai dal 2021, prediliga la pasta nei giorni delle partite. Un’ulteriore dimostrazione dell’importanza di questo alimento, orgoglio della dieta mediterranea.

Dello stesso avviso è Sanchez, che in settimana inserisce nel suo piano alimentare anche uova strapazzate, avocado e pane tostato. Ma il portiere spagnolo, quando può, apprezza pure un bel piatto di pasta al pomodoro.

Calciatori e musica: da quella per caricarsi ai cori preferiti

Quale musica ti motiva di più prima di giocare? La risposta di Pascal Gross è ben precisa: il centrocampista tedesco classe ’91 ha una traccia e un autore, “You Get What You Give” dei New Radicals. Sanchez, invece, ha gusti più tendenti al rap: “Mi piace molto Travis Scott, lo ascolto prima delle partite. Mi fa salire l’adrenalina”.

Musica a parte, una menzione speciale va ai cori più rappresentativi dei supporters. In tal senso, Mac Allister ha le idee chiare. Va pazzo per il “Muchacos” dei fan argentini, “una canzone molto potente, che significa tanto per noi”.

L. m: