Tentato rapimento di un bimbo di 2 anni in piazza Gae Aulenti. Il piccolo salvato dal papà

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2023 – Nel pomeriggio di ieri, in piazza Gae Aulenti, un bambino di 2 anni, mentre era in compagnia dei genitori, il papà di 41 e la mamma di 42, e del fratellino di 7 anni; con loro c’era anche un’amica di famiglia, col figlio di 8 anni.

All’improvviso, sono spuntate due donne, tra cui una 21enne italiana figlia di genitori marocchini residente in zona San Siro con precedenti per furto e problemi di natura psichiatrica, che si è avvicinata al bambino di 2 anni e ha iniziato a parlarci, rivolgendogli frasi senza senso; poi lo ha preso in braccio e si è incamminata verso la scala mobile che porta alla stazione Garibaldi.

L’uomo è intervenuto subito riprendendo il bambino in attesa delle forze dell’ordine.