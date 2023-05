Robecchetto. Domenica 28 maggio Festa Patronale Santa Maria delle Grazie

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 23 maggio 2023 – È tempo di festa per la comunità di Robecchetto con Induno. Domenica 28 maggio dalle ore 10.00 nel centro storico si svolgerà la tradizionale la Festa Patronale Santa Maria delle Grazie.

L’evento interesserà le vie Umberto I° e via Arese. Saranno presenti bancarelle di ambulanti, artigiani, hobbisti e associazioni locali. Sarà anche possibile pranzare (su prenotazione) presso gli esercizi pubblici e nel punto ristoro dell’oratorio. Inoltre, per la gioia dei più piccoli nel pomeriggio in programma tanti giochi all’insegna del divertimento.

«La Patronale è un evento molto sentito dalla comunità locale che coniuga fede e tradizione popolare. – affermano il vicesindaco Alessandro Mollica e la consigliera comunale Margarida De Jesus– È anche una nuova occasione per trascorrere una intera giornata insieme e vivere il nostro paese. Una festa che è per tutti, ma che riserva una particolare attenzione ai più piccoli con eventi a loro dedicati».