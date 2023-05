Super Sport Usmate Velate: inizia il mese dedicato alla pratica sportiva

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 23 maggio 2023 – Un mese dedicato alla pratica sportiva: l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in collaborazione con l’assessorato allo Sport nell’ambito della Consulta Sport e Tempo libero, e in partnership con 7 associazioni del territorio, propone “Super sport Usmate Velate – Super SUV”, uno speciale format che dall’ultimo weekend di maggio e per tutto il mese di giugno farà da collante a numerose iniziative ospitate nella location del Centro sportivo comunale di via Luini.

Sono sette le associazioni sportive dilettantistiche coinvolte nella prima edizione di un progetto nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle associazioni sportive locali presso la cittadinanza e di creare occasioni di socializzazione: Arcieri del Borgia (tiro con l’arco), A.S. Usmate (pallacanestro), Carnate–Usmate Velate Volley (pallavolo), Nuova Usmate (calcio), Usmate Volley (pallavolo), Velate rugby 1981 (rugby) e Tennis Club Usmate Velate (tennis) saranno protagonisti di una manifestazione sportiva multidisciplinare che richiama l’esperienza della manifestazione “Maggio Sport”, già presente sul territorio negli anni passati.

Il programma della manifestazione prevede sia tornei tra squadre giovanili impegnate nelle rispettive competizioni di Federazione (calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby), sia occasioni di pratica sportiva da parte di neofiti e appassionati di qualunque età (tiro con l’arco, tennis); i cittadini, giovani ma non solo, avranno così la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline sportive per poi appassionarsene e aggiungersi alle decine di praticanti che anche a livello locale interpretano lo sport come occasione di crescita personale.

“Ci prepariamo a weekend davvero vivaci e ricchi di sorprese negli impianti del Centro sportivo comunale di via Luini – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega agli Eventi – Abbiamo fortemente voluto caratterizzare giugno con lo sport, affiancando le società ancora impegnate nei loro tornei e promuovendone l’attività verso i cittadini, così da avvicinare sempre più chi vuol fare sport e chi propone attività sportive sul territorio. È un format nuovo che, già nel nome, vuole essere qualcosa di super, di prestigioso, ma anche di giovane e di moderno”.

Redazione