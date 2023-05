Buccinasco. Giochiamo a fare la pace: inaugurazione progetto venerdì 26 maggio

Buccinasco (24 maggio 2023) – Duecento studenti, dieci classi, due Istituti scolastici con docenti e volontari, insieme per “giocare a fare la pace” e colorare un piazzale dove ogni giorno bambini e ragazzi giocano, suonano e trascorrono il tempo insieme a genitori e nonni.

Sarà inaugurato venerdì 26 maggio alle ore 10 il progetto “Giochiamo a fare la pace” realizzato dalle associazioni We Run The Streets e Retake Buccinasco insieme a studenti e studentesse degli Istituti scolastici Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini di Buccinasco.

Insieme all’Amministrazione comunale, infatti, le scuole hanno sostenuto le due associazioni che nei mesi scorsi hanno partecipato e vinto il bando promosso da Fondazione di Comunità Milano “Makes Arts No War” per promuovere l’educazione alla pace attraverso la realizzazione di opere collettive.

Fondazione di Comunità Milano ha selezionato dieci progetti, tra cui “Giochiamo a fare la pace”, realizzato da marzo e maggio 2023 sul piazzale di via Mascherpa/ via Dante.

Insieme agli studenti, gli artisti di We Run The Streets, hanno creato un Tangram di forme geometriche disegnate sul pavimento, a formare un enorme simbolo della pace a margherita (prendendo spunto dal logo del bando), con i colori delle bandiere delle nazionalità presenti a Buccinasco.

“Abbiamo accolto subito con entusiasmo la proposta di We Run The Streets e Retake Buccinasco – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – mettendo a disposizione un piazzale attraversato ogni giorno da bambini e famiglie. Li ringrazio per aver proposto un progetto di qualità, premiato da Fondazione di Comunità, che ha coinvolto ed entusiasmato studenti e docenti e regalato alla nostra città un luogo riqualificato e con i colori della pace e delle nostre comunità. Durante la realizzazione del nuovo spazio gioco, i bambini hanno sviluppato la loro creatività, si sono divertiti e hanno avuto modo di riflettere sulla guerra e dimostrare con questo grande disegno la loro voglia di pace, nella loro scuola, nel loro paese e nel loro mondo”.