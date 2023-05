Eccellenze in Digitale 2023 anche a Voghera e Vigevano

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 24 maggio 2023 – La nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” realizzata dal sistema camerale italiano prende avvio grazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro di Google.org e andrà a sostenere la formazione di imprenditori e lavoratori per accrescere le loro competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cybersicurezza. Questa iniziativa consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione gratuiti, organizzati dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio. Nel triennio 2020-2022 il progetto ha formato più di 43 mila persone con mille seminari organizzati in tutta Italia.

Se la precedente edizione ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia sfruttando il digitale, la nuova annualità vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo. L’ente camerale pavese realizza il progetto a livello locale proponendo un mini master della durata complessiva di 30 ore (10 moduli da 3 ore ciascuno divisi in 2 unità tematiche) fruibili in modalità ibrida (presso la sede camerale di Via Mentana a Pavia ed online attraverso piattaforma Zoom). Ciascun modulo sarà tenuto da un docente esperto ed appartenente alla rete nazionale dei Mentor Unioncamere, accreditati presso la Camera di Commercio di Pavia.

Scopo degli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2023, è fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale ad essere più competitivo, con una particolare attenzione alla sicurezza e al contenimento dei costi.

Il primo dei dieci moduli totali previsti si è tenuto lo scorso 18 maggio in Camera di Commercio a Pavia dedicato alla presenza online e web helpfulness: introduzione e strategia e ha visto la partecipazione di 20 tra aziende e dipendenti. Grazie alla collaborazione dei Comuni di Vigevano e Voghera, giovedì 25 maggio sarà replicato presso la sala consiliare del Comune di Vigevano (Cso Vittorio Emanuele II – Vigevano) e martedì 30 maggio presso la sala Zonca del Voghera Hub (Piazza Meardi Francesco, 2 – Voghera). I successivi avranno un programma più verticale sui temi del digitale a partire da web, SEO, SEM, Cloud, etc..

“Il nostro team PID è costantemente impegnato a supporto dei processi di digitalizzazione e

trasformazione 4.0 delle imprese locali – commenta Danilo Rossini, Digital Leader della Camera di Commercio di Pavia – Solo nell’ultimo anno sono stati 33 i voucher erogati per specifici investimenti, 61 gli assessment digitali e 60 le imprese coinvolte in formazione. Negli ultimi mesi abbiamo inoltre creato un network di piccole imprese innovative pavesi fortemente motivate a crescere e a implementare il proprio modello di business sfruttando i servizi promozionali del sistema nazionale e internazionale delle Camere di Commercio e i suoi collegamenti con i più qualificati centri di competenza”.

Con i servizi SELFI4.0 e ZOOM4.0 infatti ogni impresa può ottenere gratuitamente un’analisi della propria maturità digitale, in un secondo step richiedere l’assistenza personalizzata di un Mentor esperto di tecnologie I4.0 e in seguito usufruire dell’Assessment Checkup Sicurezza IT per valutare e verificare il livello di attacco informatico a cui l’impresa stessa si trova esposta.

Il network Pavia Innovation District è una community di 30 imprese innovative della provincia di Pavia. Comprende startup, spin-off universitari e PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese, che operano nei settori ad alto valore tecnologico e di know how e ha l’obiettivo di valorizzare l’ecosistema innovativo pavese attraverso Meetup, eventi di networking itineranti, focus tematici, eventi di approfondimento con esperti su tematiche legate al mondo dell’innovazione, partecipazione a eventi e fiere internazionali per accrescere la rete di scambi e relazioni. Dal 15 al 17 giugno a Rimini Pavia Innovation District sarà presente come collettiva all’evento internazionale “We Make Future – International Trade Fair and Festival on Tech and Digital Innovation ”.

Redazione