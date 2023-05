Gemellaggio tra Assago, Strelice (CZ) e Nozay (FR): un week and all’insegna dell’Interscambio e della condivisione

(mi-lorenteggio.com) Assago, 24 maggio 2023 – Dal 19 al 22 maggio, il Comune di Assago è stato protagonista del Gemellaggio con Strelice (CZ) e con Nozay (FR).

Un Gemellaggio sancito nel 2006; un rapporto duraturo che nel tempo continua a regalare l’esperienza unica e formativa dell’interscambio culturale tra nazioni.

I rappresentanti delle delegazioni della Repubblica Ceca e della Francia, ospitati dalle famiglie assaghesi, hanno potuto condividere con loro la quotidianità del Comune partecipando alle varie attività del territorio sia individuali che di gruppo.

La visita alla Scuola Civica di Musica e all’Oratorio per scoprire le loro tante attività, l’interessante giro in centro a Milano, le conviviali cene assaghesi, sono solo alcuni dei momenti che hanno contraddistinto questi intensi giorni insieme. Giorni in cui le famiglie e il Comune stesso si sono presi cura dei rappresentanti di Strelice e Nozay, con lo scopo di farli sentire parte integrante di una comunità e trasmettere loro attraverso esperienze di vita quotidiana, le tradizioni e la cultura della bella Assago.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per l’eccellente riuscita di questi tre giorni dedicati al Gemellaggio: una consuetudine che continua e continuerà a ripetersi negli anni perché la condivisione e l’interscambio culturale, sociale e politico, sono la base per una sana collaborazione e cooperazione tra i popoli.

