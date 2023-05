Milano al fianco dell’Emilia-Romagna con la Croce Viola Milano: raccolta di beni urgenti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2023 – Viola Milano, Associazione volontaristica di solidarietà nata nel 1949: sarà possibile consegnare i materiali tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 19.30 alle 22.30 presso la sede in Via Giuseppe Guerzoni 34.

L’attività è organizzata in collaborazione con Anpas Lombardia e Anpas Emilia-Romagna.

I materiali raccolti saranno portati nelle aree colpite dai mezzi di soccorso dell’Associazione garantendo così l’immediato arrivo sul campo.

Beni richieste dalle organizzazioni del territorio:

Stivali di gomma dal 36 al 45

Badili (da neve)

Tute usa e getta

Idropulitrici

Generatori

Pompe aspira/tira acqua

Cassette pronto soccorso

Secchi

Carriole

Guanti

Spazzolini

Assorbenti

Pannolini per bimbi

Pannoloni per anziani

Sabato 27 maggio, in occasione del Viola Day, sarà organizzato un banchetto in via Guerzoni di fronte al Municipio 9, a pochi passi dalla sede dell’Associazione, dove i volontari ritireranno le donazioni di materiale di cittadine e cittadini oltre che di diverse associazioni del territorio che sin da subito hanno supportato l’iniziativa.

Per la giornata la Croce Viola Milano mobiliterà oltre 40 volontari dell’Associazione e metterà sul campo tutti i mezzi disponibili – 4 ambulanze, 3 bici da soccorso e 1 squadra appiedata – con l’obiettivo di coinvolgere le cittadine e i cittadini nelle attività dell’Associazione con particolare riferimento alla raccolta a favore delle zone colpite dall’alluvione.

5 X mille

Il 5 per mille della propria IRPEF si può destinare, con la prossima dichiarazione dei redditi, a favore di Pubblica Assistenza Croce Viola – CF 97138230152