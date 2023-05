Rozzano. Al via il corso di autodifesa femminile della polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 24 maggio 2023 – Inizia oggi il corso di difesa personale organizzato dalla polizia locale cittadina e pensato in modo specifico per le donne. L’obiettivo è quello di imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in cui possono essere vittime, a casa, al lavoro o per strada, per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base. Il corso, della durata di 2 ore a lezione, è articolato in 6 incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 e si tiene presso la palestra di viale Liguria. La partecipazione è gratuita.

La prima lezione è in programma per oggi, mercoledì 24 maggio. Le altre date del corso sono le seguenti: giovedì 8 giugno, giovedì 15 giugno, mercoledì 21 giugno, giovedì 13 luglio e mercoledì 19 luglio.

“La sicurezza delle donne è un tema di grande attualità su cui è necessario mantenere sempre alta l’attenzione e agire su più fronti – dichiara il sindaco Gianni Ferretti – controllare il territorio, raccogliere i segnali che vengono dall’interno delle famiglie o dalla rete di relazioni. Abbiamo voluto proporre questo corso per rendere le donne sempre più consapevoli dei propri mezzi e delle proprie potenzialità per gestire al meglio eventuali situazioni critiche o di pericolo”.

“Siamo felici di promuovere la realizzazione di questo corso che vuol dare una risposta concreta al fine di potersi concretamente difendere dai rischi cui le donne sono esposte anche banalmente camminando per strada, soprattutto in questo periodo che vede sempre più aggressioni e attivazioni di codici rossi, oltre a essere di supporto a tutte le donne che potrebbero avere dei problemi tra le mura domestiche – ha commentato il vicesindaco e assessore alla sicurezza Cristina Perazzolo – Sapere affrontare le proprie paure, aumentare la consapevolezza di sè e la propria autonomia, imparare a vedersi forti e determinate laddove prima si era deboli e dipendenti , il corso vuole essere un’opportunità di crescita personale. Un ringraziamento va alla nostra polizia locale per la grande attenzione alla tematica della tutela delle donne e al contrasto alla violenza di genere”.

Il comandante della polizia locale Samanta Zacconi aggiunge: “Siamo orgogliosi di organizzare ed essere parte attiva ai corsi destinati alla quota rosa in una periodo storico fortemente connotato dalla violenza di genere. Sono certa che incontri su questa materia possano dare spunti di riflessione e suggerimenti su comportamenti da attuare in caso di un eventuale pericolo.”

Le lezioni sono divise in momenti teorici e pratici, non richiedono particolari competenze fisiche e si caratterizzano per essere alla portata di tutte le donne. I temi affrontati nel corso illustrano le principali tecniche di difesa personale, strumenti semplici ma efficaci per capire, prevenire e saper affrontare le situazioni di potenziale rischio per la propria incolumità, mettendosi in sicurezza.

