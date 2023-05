Sabato 27 e domenica 28 maggio riecco i Notturni al Roseto della Villa Reale per il gran finale di “Monza Visionaria”

(mi-lorenteggio.com) MONZA, 24 maggio 2023 – Si concluderà domenica 28 maggio nel segno dell’incantesimo, dello stupore e della meraviglia l’undicesima edizione di “Monza Visionaria”, il festival di musica, performance immersive, spettacoli teatrali, visite visionarie e molto altro organizzato da Musicamorfosi con il contributo del Comune di Monza, il sostegno imprescindibile di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il contributo di A5 e Brianzacque e il supporto di Nuovo Imaie, Pro Helvetia e Puglia Sounds, in programma nei luoghi più suggestivi, ma anche negli angoli meno conosciuti, del capoluogo brianteo.

Come da tradizione, l’atto finale della manifestazione è rappresentato dai Notturni (l’esclusivo format di Musicamorfosi dove tutto accade contemporaneamente), ospitati nel Roseto “Niso” Fumagalli della Reggia di Monza: due sere magiche, sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 21.30 a mezzanotte circa, di note e visioni per tornare, dopo tre anni di assenza, a inebriarsi e lasciarsi andare tra i profumi e i colori di un luogo unico.

Un rumoroso gruppo di Mariachi messicani aprirà le porte del roseo paradiso dove sarà impossibile non perdersi nelle note esaltanti delle nuove generazioni del jazz italiano, nelle parole ammalianti di Franco Battiato e in quelle scioglilingua di Bob Dylan, nelle corde magnetiche tese lungo il Mediterraneo, nella danza classica e in quella sospesa tra caduta ed esaltazione, nella visita visionaria che porterà gli spettatori nel mondo della Monaca di Monza e in quello glorioso di Margherita di Savoia, passando da Teodolinda.

Due giorni, anzi due sere, da vivere insieme a moltissimi artisti: Yumi Ito & Szymon Mika, i Mariachi La Plaza, Ilaria Pastore, Michele Bonifati Emong, Fluct, Versus, Clelia Fumanelli, le danzatrici della Civica Scuola di Musica e Danza di Desio e, ancora, la voce di Nicoletta Tiberini e di Alessio Bertallot nelle visite visionarie scritte da Andrea Taddei.

L’ingresso ai Notturni è a pagamento: € 5 in prevendita, € 7 alla porta e € 2 gli Under 12 (è suggerito l’acquisto dei biglietti on line per evitare code in biglietteria all’indirizzo www.mailticket.it/manifestazione/9E36/notturni-al-roseto).

In caso di pioggia, i Notturni non verranno annullati, ma “traslocheranno” al primo piano nobile della Reggia di Monza con le medesime modalità.

Musicamorfosi è un’associazione culturale senza fini di lucro che dal 2004 si dedica alla promozione, alla divulgazione e alla produzione di musica e di nuove formule di condivisione e fruizione, ospitando artisti italiani e stranieri, producendo spettacoli raffinati e innovativi, format originali e site specific e mescolando ogni tipo di linguaggio espressivo: musica, teatro, videoarte e danza, con un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione sociale e del coinvolgimento attivo del pubblico.

Saul Beretta, fondatore e direttore creativo dell’associazione, cura la produzione e la direzione artistica di svariati festival. Dal 2017 collabora con il LAC di Lugano per progetti speciali (educational, jazz e world music).

Monza Visionaria è:

Un progetto di Musicamorfosi

Con il contributo del Comune di Monza

Direzione creativa Saul Beretta | Musicamorfosi

Con la collaborazione di Reggia di Monza, Associazione musicale “Rina Sala Gallo”, associazione i-Jazz, FAI delegazione di Monza, Jeunesses Musicales Italia, Civica Scuola di musica e danza di Desio, Centro Musica Insieme di Nova Milanese e Festival del Parco di Monza.

Con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il contributo di A5 e Brianzacque e il supporto di Regione Lombardia, Puglia Sounds, Nuovo Imaie e Pro Helvetia.

Media partners: Anteo, il Cittadino, MBNews.

A favore del progetto “Ogni luogo un incontro”, di cui è capofila Natur& onlus, sostenuto dal Fondo Contrasto Nuove Povertà istituito presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. È possibile sostenere “Ogni luogo un incontro” con una donazione on line o con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza all’iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e con la causale “Ogni luogo un incontro”.

