Anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 maggio 2023 – Sabato 27 maggio ricorre il 32° anniversario della ratifica della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989 e divenuta oggetto della Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Per l’occasione ANCI e UNICEF Italia sono impegnati in un’azione comune di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Comuni italiani sul tema dei diritti dei minori e hanno organizzato l’iniziativa “DIRITTIINCOMUNE” che ricorda il ruolo fondamentale che i Comuni sono chiamati a svolgere per l’attuazione reale e concreta del dettato legislativo. “Quest’anno – spiega Anci Lombardia – l’iniziativa avrà un focus sull’importanza della valorizzazione dei dati sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, occasione per far crescere la consapevolezza del contributo che ciascuno può dare per costruire contesti urbani attenti ai diritti delle giovani generazioni”.

A Rho si svolgeranno in quella data e si sono svolte in questi giorni iniziative che si rifanno ai principi della Convenzione internazionale di cui ricorre l’anniversario. In calendario, infatti, ci sono:

Premiazione del concorso di lettura Superelle a Mazzo (Alla Biblioteca Angela Piras di Mazzo, sabato 27 maggio alle ore 10.00: proclamazione dei Superlibri 2022 e premiazione dei Superlettori)

Festa della Scuola San Carlo con giochi per tutti

Biciclettata della Scuola Anna Frank (partenza prevista dalle 9.00 in piazza San Vittore con arrivo al parco Cavour, sono previste chiusure temporanee nelle vie interessate dal percorso per consentire il passaggio delle biciclette in sicurezza)

Giochi e premiazioni del Pulcino d’oro AC Mazzo (al campo di via Ospiate 17)

Festa della Scuola Paolo VI

Saggi musicali dell’Accademia Mahler (all’Auditorium di via Meda, primo concerto alle 11.00, il secondo alle 14.00, il terzo alle 17.30 e il quarto alle 21.00).

“Dal 2012 il nostro Comune compie ogni anno un lavoro prezioso con le scuole sul tema dei diritti dell’infanzia, non lo fa soltanto in occasione di questo importante anniversario – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Alessandra Borghetti – Il tema del rispetto dei diritti dei ragazzi e delle ragazze accompagna molte attività nel corso dell’anno e lo farà anche sabato 27 maggio. Anche nell’ambito della Settimana dello Sport, che vedrà il proprio culmine nel prossimo week end, i bambini sono al centro dell’attenzione mettendo in campo tutti i loro talenti. Bello vedere una città che si mobilita vedendo protagonisti i più piccoli membri della comunità. Rho è al loro fianco, con grande fiducia nel futuro”.

“Nelle scuole vengono consegnati libretti dedicati ai diritti dell’infanzia – aggiunge l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – L’Amministrazione è particolarmente attenta a questo tema e da sempre lavora perché tutti siano tutelati e rispettati. In questo week end bambini e adolescenti saranno protagonisti e questo è un dato davvero positivo. Anche la collega Valentina Giro, assessora all’Ambiente e alla Mobilità, è coinvolta nelle biciclettate, ma direi che tutti gli assessori, con il Sindaco Andrea Orlandi in testa, prestano particolare attenzione alla difesa dei diritti di ciascuno, a partire dai più piccoli”.

