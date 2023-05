COMAZZI E BERNI: “COMUNE CONTINUA A NON ASCOLTARE RICHIESTE COMMERCIANTI CORSO COMO PER PIÙ SICUREZZA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2023 – “Il Comune di Milano continua a fare orecchie da mercante sul sempre più grave problema sicurezza che affligge la città. Il progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza di Corso Como con l’installazione di nuovi dehors dotati di impianti di videosorveglianza e l’assunzione di una squadra di vigilantes è pronto da più di due anni, ma resta bloccato. L’assessore Pierfrancesco Maran aveva detto ai tempi di essere favorevole alla proposta avanzata dal Consorzio Commercianti, eppure ancora nulla”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. “È chiaro che all’Amministrazione non interessi della sicurezza dei propri cittadini ed è assurdo che il Comune non ascolti chi vive nel quartiere, ma ancora più grave è il totale silenzio dell’assessore alla sicurezza Marco Granelli a riguardo” prosegue Comazzi. “Gli incontri con gli uffici comunali si sono rivelati una perdita di tempo. L’area di Corso Como ha bisogno subito di un intervento di riqualificazione perché la situazione della movida continua a peggiorare. Che il sindaco batta un colpo a riguardo” afferma poi il consigliere municipale del Municipio 1, Giampaolo Berni Ferretti.

